Robô na superfície de Marte fotografa redemoinho pela primeira vez

Redemoinho fotografao à distância pelo robô Opportunity em Meridiani Planum. Nasa

Pela primeira vez em mais de seis anos no planeta vermelho, o robô Opportiny fotografou, pela primeira vez, um redemoinho. Diferentemente de seu "irmão", o Spirit, que já havia encontrado o fenômeno dezenas de vezes, Opportunity ainda não havia cruzado o caminho de uma das colunas de poeira marciana.

Uma coluna alta de poeira aparece numa imagem feita pelo robô no último dia 15.

A área de atuação do Spirit, a cratera Gusev, tem uma textura mais grosseira no solo e é mais poeirenta que a área onde se encontra o Opportunity, na região de Meridiani Planum. Esses fatores permitem que vórtices de vento se formem mais prontamente e levantem mais poeira na vizinhança do Spirit em comparação com os arredores do Opportunity.

Um dia antes da foto do redemoinho, ventos limparam os painéis solares do Opportunity, aumentando a produção de eletricidade do robô em 10%. Opportunity e Spirit chegaram a Marte em janeiro de 2004, para uma missão de três meses.