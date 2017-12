Roger Abdelmassih vai casar com procuradora da República

O médico Roger Abdelmassih, acusado de estuprar 56 clientes de sua clínica de reprodução assistida, em São Paulo, irá se casar em fevereiro deste ano com a procuradora da República Larissa Maria Sacco. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 28, pelo advogado de defesa do médico, José Luís de Oliveira Lima.

Abdelmassih ficou preso entre o dia 17 de agosto e 24 de dezembro de 2009, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, concedeu um habeas-corpus por considerar que não havia motivos para mantê-lo preso, já que não exercia mais a profissão de médico. O Conselho Regional de Medicina (CRM) suspendeu o registro do réu em agosto do ano passado.

Abdelmassih ficou detido no 40º Distrito Policial (DP), na Vila Santa Maria, zona norte da cidade e, em agosto, foi transferido para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo.