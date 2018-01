Roma e dinastia Han foram emissores de gases-estufa, diz estudo Um período de 200 anos cobrindo o auge do Império Romano e da dinastia Han, na China, observou um grande aumento na emissão dos gases do efeito estufa, de acordo com um estudo que contesta a visão da ONU de que a mudança climática provocada pelo homem começou apenas por volta de 1800.