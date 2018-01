Rondônia confirma primeira morte pela gripe suína

O Comitê de Enfrentamento contra a Gripe Influenza A do Governo de Rondônia confirmou nesta quinta-feira, 13, a primeira morte pela nova gripe no Estado e na Região Norte do país.

A vítima era um jovem, de 23 anos, que morreu na última segunda-feira, 10. Segundo a presidente do Comitê, Mirlene Moraes de Souza, o resultado positivo para a doença feito pelo Laboratório Adolfo Lutz, de São Paulo, chegou na tarde de quarta-feira ao hospital.

O jovem morava no interior do Estado e foi atendido com os sintomas de broncopneumonia no Hospital Regional. Com o agravamento do quadro de saúde, ele foi transferido para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) no dia 31 de julho, onde permaneceu internado na UTI.

O Estado já encaminhou ao Adolfo Lutz 25 amostras de casos suspeitos de gripe suína. Deste total, nove já retornaram, com dois casos confirmados e sete tiveram resultado negativo.