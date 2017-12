Roraima soma dez casos de dengue tipo 4, diz secretaria de Saúde

BRASÍLIA - A Secretaria de Saúde de Roraima corrigiu na última segunda-feira a informação sobre os casos da dengue tipo 4 no Estado. Segundo a secretaria, foram registrados sete novos casos da doença. Com isso, subiu de três para dez o número total.

De acordo com a secretaria, o novo número foi confirmado pelo Instituto Evandro Chagas, de Belém, que fez a análise das amostras. Nove casos foram registrados em Boa Vista e um no município de Cantá, a 65 quilômetros da capital. Além desses, nove suspeitas estão sob investigação.

Técnicos do Ministério da Saúde acompanham as ações de combate à doença em Roraima, entre elas o trabalho de 140 agentes nos quatro bairros da capital, onde foi identificada a doença, para eliminação de criadouros do mosquito transmissor Aedes aegypti.

Depois de 28 anos, o vírus da dengue tipo 4 voltou a ser registrado no Brasil. A maioria da população não tem imunidade contra esse sorotipo, o que aumenta as chances de uma epidemia. Os quatro tipos virais da dengue provocam os mesmos sintomas: dores de cabeça, no corpo, nas articulações e nos olhos, febre, diarreia e vômito. O tratamento é igual para todos os casos.