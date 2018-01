Roupas íntimas terão etiquetas para incentivar exames preventivos

SÃO PAULO - Uma lei aprovada nesta terça-feira, 10, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, exigirá a colocação de etiquetas em roupas íntimas que alertem para a realização de exames preventivos.

Nas cuecas, a etiqueta terá como público alvo homens com mais de 40 anos e ressaltará a necessidade de realizar o exame de prevenção ao câncer de próstata. Nas calcinhas, o texto deverá advertir as mulheres sobre a importância do uso de preservativos e da realização do exame de detecção do câncer de colo de útero. Já nos sutiãs, o aviso colocará a necessidade do autoexame dos seios como forma de detectar o câncer de mama.

O projeto original foi proposto em 2009 pelo ex-deputado Barbosa Neto. O texto segue agora para sanção presidencial. A relatora, deputada Sandra Rosado (PSB-RN), apresentou parecer favorável à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do projeto.