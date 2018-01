RS confirma 85 casos de dengue este ano

São Paulo, 4 - O governo do Rio Grande do Sul divulgou nesta terça-feira, 3, o boletim do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS) confirmando 85 casos de dengue no Estado este ano.

Veja também:

Especial: A dengue no Brasil

Foram notificados 1.039 casos suspeitos de dengue e, deste total, foram confirmados 85 casos autóctones da doença e 64 casos importados. De acordo com o CEVS, 644 casos suspeitos foram descartados após a realização de exame laboratorial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram registrados nove casos no município de São Luiz Gonzaga, 60 no município de Santa Rosa, três no município de Três de Maio, um em Santo Cristo e um em Tucunduva, sendo que a doença, nestes dois últimos casos, foi contraída em Santa Rosa. Na Região Metropolitana, a circulação viral iniciou no mês de abril, com dez casos em Porto Alegre e um em Alvorada.