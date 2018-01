RS e AM confirmam mais três mortes por gripe suína

As Secretarias Estaduais de Saúde do Amazonas e do Rio Grande do Sul confirmaram hoje a morte de três pessoas, causada pelo vírus da Influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Um garoto de 2 anos foi a segunda vítima da doença no Amazonas. Ele estava internado desde o dia 15 e morreu na terça-feira da semana passada, quando foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Manaus. No mesmo dia foi coletada a secreção e levada para exames no Instituto Evandro Chagas, que confirmou ontem a doença. Segundo a secretaria amazonense, foram registrados em todo o Estado 52 casos da gripe A.

No Rio Grande do Sul, duas mortes causadas pelo vírus foram confirmadas ontem. Uma delas é de um homem de 42 anos, morador de Alpestre. Ele estava internado desde o dia 4, em Passo Fundo, e sofria de hipertensão. A outra morte, segundo a Secretaria de Saúde gaúcha, ocorreu na segunda-feira em Caxias do Sul. A vítima é um morador de Guaporé, de 27 anos. Agora, o Rio Grande do Sul já confirmou 96 óbitos por consequência da Influenza A (H1N1).