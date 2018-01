RS registra 1.444 casos notificados de dengue este ano

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) do Rio Grande do Sul divulgou neste domingo, 7, dados sobre a dengue este ano no Estado. Foram registrados um total de 1.444 notificações de casos de dengue até este domingo, 7.

Os municípios de Ijuí e Santa Rosa continuam apresentando o maior número de registros, segundo a secretaria. Ijuí tem 1.259 casos notificados e Santa Rosa, 40.