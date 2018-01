RS registra 20 casos e 9 mortes por meningite em 2010

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Nove pessoas morreram em decorrência de meningite entre janeiro e junho deste ano no Rio Grande do Sul. A última morte foi registrada na semana passada, no município de Santa Maria. A vítima era uma adolescente de 17 anos.

De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, ao todo foram registrados 20 casos no Estado em 2010, de diferentes formas da doença. As nove mortes ocorreram nas cidades de Canoas, Jaguarão, Pelotas, Porto Alegre, Restinga Seca, Santa Maria, Tramandaí, Viamão.

Todos os óbitos foram decorrentes da forma mais grave da meningite: a meningocócica. Os outros 11 doentes se recuperaram.

Contudo, a secretaria ressalta um decréscimo significativo no número de casos em relação ao mesmo período de anos anteriores. A incidência vem diminuindo gradativamente: em 2007, foram registrados 111 casos; no ano seguinte, 105; e em 2009, 75.