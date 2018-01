RS registra mais de 2 mil casos de dengue em 20 dias A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul recebeu 2.052 notificações de casos de dengue desde o dia 22 de fevereiro, quando o atual surto da doença foi detectado. A cidade mais afetada é Ijuí, no noroeste gaúcho, onde os serviços de saúde já atenderam 1.721 contaminados. Os outros 331 casos ocorreram em 55 municípios da mesma região.