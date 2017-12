RS registra quinta morte por gripe suína no País

O secretário municipal da Saúde de Uruguaiana, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Schneider, confirmou hoje que foi registrada na cidade uma morte de paciente com a influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. Conforme dados do secretário municipal, a Vigilância Epidemiológica da cidade foi informada no dia 8 do resultado de exame realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que confirmou a presença do vírus. Com este caso, o Rio Grande do Sul soma três mortes de pacientes com a gripe A. No Brasil, este é o quinto caso de morte confirmado.

O paciente era caminhoneiro e havia retornado da Argentina no dia 29 com sintomas de gripe. Schneider disse ter recebido informação de que o paciente era hipertenso. Na chegada ao Brasil, em Porto Xavier (RS), a vítima recebeu orientação para procurar atendimento e teria sido encaminhado inicialmente para Santa Rosa. Depois, ainda passaria por atendimento em outro município antes de ser internado em Uruguaiana. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não confirmou oficialmente a morte.