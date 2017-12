Rússia envia nave de carga para a Estação Espacial Internacional

Associated Press, AP

O controle espacial russo informa que uma nave de carga não tripulada foi lançada com sucesso numa missão para levar suprimentos à Estação Espacial Internacional (ISS).

A nave Progress M-07M partiu do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, e deve se ligar à ISS no domingo.

A Progress transporta mais de 2,5 toneladas de comida, água, oxigênio e outros suprimentos para os astronautas a bordo da estação. Ela também leva cartas e filmes para os seis tripulantes.

Estão atualmente a bordo da ISS os americanos Shannon Walker, Tracy Caldwell Dyson e Douglas Wheelock, além dos russos Alexander Skvortsov, Mikhail Kornienko e Fyodor Yurchikhin.