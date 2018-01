Rússia incluirá caviar negro em menu para astronautas da ISS

MOSCOU - A Rússia anunciou que incluirá o caviar negro e as conservas de peixe esturjão no menu dos astronautas da Estação Espacial Internacional (ISS), refeições até então proibidas na plataforma orbital.

"Preparamos para os astronautas uma carga de conservas de caviar negro e conservas de esturjão", informou Victor Dobrovolsky, diretor do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Especial Alimentar, citado pelas agências de notícias russas.

Dobrovolsky afirmou que essas conservas "já foram submetidas a testes nas condições de ausência de gravidade que existem na ISS".

Esses produtos foram elaborados no centro de produção pesqueira da cidade russa de Astrakan, situada cerca da desembocadura do rio Volga no mar Cáspio, de onde procedem 90% do caviar negro do mundo.

Os especialistas em alimentação espacial esperam que uma nave Progress transporte a carga de caviar e esturjão aos seis astronautas da plataforma orbital nos próximos meses.