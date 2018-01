Rússia lança nave Soyuz à ISS com 3 astronautas a bordo

Moscou - A Rússia lançou nesta terça-feira à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) a nave Soyuz TMA-02M, com três tripulantes a bordo.

"A tripulação é integrada pelo cosmonauta russo Sergei Volkov, o astronauta japonês Satoshi Furukawa e o americano Michael Fossum", informou o Centro de Controle de Voos Espaciais (CCVE).

O lançamento do foguete Soyuz-FG com a nave Soyuz TMA-02M aconteceu às 17h15 (horário de Brasília) da base Baikonur, três minutos depois do que estava previsto.

"O mais importante desta missão MKS 28/29 é que é o segundo voo de teste de uma nave da série digital", afirmou Sergei Krikalev, chefe do Centro de Treinamento.

Durante a missão de 161 dias, os astronautas realizarão três caminhadas espaciais, sendo que Furukawa participará de uma delas pela primeira vez.