Rússia lidera corrida espacial, com 22 lançamentos em 2010

MOSCOU - A Rússia é o país que colocou mais naves em órbita em 2010, à frente dos Estados Unidos e China, informou nesta terça-feira, 05, a agência espacial russa, Roscom.

"A Rússia lançou 22 transportadoras este ano, o que confirma a sua liderança mundial", disse um comunicado publicado no site da Roscom.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dezesseis dos lançamentos foram realizados a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, cinco em Plesetsk, situado a cerca de 800 quilômetros de Moscou, e outro a partir da base espacial de Dombarovski na região de Orenburg, que faz fronteira com o Casaquistão.

Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar na lista, com nove lançamentos em Cabo Canaveral e na base Vandenberg das Força Aérea, localizado na Califórnia.

O comunicado acrescenta que este ano a China colocou em órbita dez naves ,o que a torna a terceira maior em número de lançamentos espaciais.