Rússia perde novo satélite no espaço, informa agência

MOSCOU - A Rússia aparentemente perdeu um satélite militar recém-lançado, informou a agência Interfax na terça-feira, 1, citando uma fonte da indústria espacial do país.

Veja também:

Três satélites do concorrente russo do GPS caem no Pacífico

A nave GEO-IK-2, desenvolvida para medir o formato da Terra, foi lançada na manhã de terça-feira de Plesetsk, no norte da Rússia. "Ainda não foi estabelecido contato com a nave e ela provavelmente será considerada perdida", disse a fonte não identificada à agência russa.

A perda de três satélites de navegação GLONASS que caíram no mar em dezembro provocou indignação no Kremlin, que está tentando fortalecer a independência tecnológica russa. O presidente Dmitry Medvedev demitiu dois oficiais após o incidente. O sistema GLONASS foi desenvolvido para competir com o GPS.