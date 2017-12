Rússia registra primeiro caso de zika

MOSCOU - A Rússia anunciou nesta segunda-feira, 15, o primeiro caso de zika vírus no país, em uma mulher infectada na República Dominicana, para onde tinha viajado de férias. De acordo com as autoridades russas, a paciente está internada no setor de infecções de um hospital de Moscou e seu estado é "satisfatório".

A mulher não apresentou sintomas da doença ao regressar das férias, mas depois de alguns dias começou a ter mal-estar generalizado e febre. "As provas do laboratório revelaram a presença do vírus nas mostras biológicas da paciente", informou o governo russo.

As autoridades sanitárias russas mantêm sob alerta os familiares mais próximos da mulher infectada, embora os exames clínicos feitos tenham dado negativo.

O avião que transportou a mulher, moradora de Moscou, voltou à Rússia e foi desinfetado "para evitar riscos à saúde dos passageiros", disse uma fonte.

O zika vírus foi detectado em cerca de 30 países na América Latina e no Caribe, além de casos levados a outras regiões por turistas. /EFE