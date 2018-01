Russo desejou 'muito sexo' a americanos antes de primeiro encontro no espaço

Leonov, primeiro homem a fazer uma caminhada espacial, e Stafford. Alexander Zemlianichenko/AP

O cosmonauta Alexei Leonov, um dos protagonistas do primeiro encontro espacial entre uma nave americana e uma soviética, em 1975, atrapalhou-se na pronúncia do inglês e desejou aos colegas do outro lado da Cortina de Ferro uma "vida cheia de sexo" em vez de "uma vida cheia de sucesso".

A confusão entre as palavras "successfull" (bem-sucedido) e "sexfull" (cheio de sexo) foi lembrada no reencontro dos participantes da histórica missão Apollo-Soyuz, que completou 35 anos no último sábado.

O engano não ocorreu no espaço, mas num banquete que precedeu a partida das naves Apollo 18 e Soyuz 19 para a órbita terrestre, quando o então administrador da Nasa, James C. Fletcher, pediu ao cosmonauta que fizesse um pequeno discurso.

O comandante da tripulação da Apollo, Thomas Stafford, disse que, de todas as provas a que os astronautas tiveram de se submeter antes do voo histórico, o mais difícil foi o de línguas. "Antes isso não era necessário para os astronautas americanos, mas para o acoplamento entendi que deveria falar em russo com meu amigo Alexei", lembrou. "Mas foi muito difícil, com meu sotaque de Oklahoma".

Em 17 de julho de 1975, a Apollo e a Soyuz se conectaram no espaço e abriram suas escotilhas. As tripulações trocaram apertos de mão, no que se converteu num símbolo da distensão entre as superpotências.