Salvador começa vacinação contra a meningite C

Após atraso de um dia, devido a problemas de logística, começou neste domingo em Salvador (BA) a campanha de vacinação contra a meningite C para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O Estado, principalmente a capital, tem sofrido com a elevação do número de casos e óbitos em 2010. Em nota, a Secretaria do Estado da Saúde (Sesab) admitiu que havia grandes filas nos postos de atendimento, mas que no final da manhã o fluxo de vacinação estava normal.

A Bahia já fez no início do ano uma campanha para vacinar menores de cinco anos, mas os dados da Vigilância Epidemiológica do Estado mostraram forte incidência da doença neste ano na faixa dos 10 aos 24 anos, o que motivou um novo planejamento.

A vacinação na faixa dos 10 a 14 anos acontece até a segunda-feira (dia 31) e a próxima etapa, que pretende imunizar as pessoas entre 15 e 19 anos, está marcada para os doas 12 e 13 de junho. Entre o final de junho e o começo de julho, as Secretarias estadual e municipal vão vacinar pessoas entre 20 e 24 anos. Segundo as autoridades, Salvador tem 825 mil pessoas nessas três faixas etárias.

O último boletim da Vigilância Epidemiológica, publicado no dia 21, mostrou 104 casos de meningite C na Bahia, sendo 72 em Salvador. Das 32 mortes confirmadas, 25 ocorreram na capital, a maioria na faixa etária entre 10 e 24 anos. Em todo o ano de 2009 foram registrados 78 casos e 20 mortes.

A vacinação deveria ter começado no sábado, mas as doses vindas de São Paulo só chegaram às 13 horas em Salvador, obrigando a mudança dos planos.