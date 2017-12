Salvador confirma suspeita de homem com gripe suína

Um homem, de 40 anos, foi internado com suspeita de gripe suína em Salvador. Este é o 12º caso suspeito da doença no Brasil. O paciente foi internado na segunda-feira, 27, no Hospital Otávio Mangabeira, na capital da Bahia. O paciente desembarcou no Aeroporto Internacional de Salvador vindo de Miami, nos Estados Unidos, em companhia de sua mulher, na manhã da segunda, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde.

Ele foi levado para o hospital com tosse, febre e dores pelo corpo. Sua mulher não apresenta os sintomas, segundo a Secretaria. O paciente continua em observação e já fez os exames para detectar a doença. Todos os pacientes com suspeita de gripe suína estão sendo monitorados pelas secretarias de Saúde, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Outros casos no País

Três pessoas estão no Hospital das Clínicas, em Minas Gerais. Há ainda duas no Rio de Janeiro, duas no Amazonas, duas no Rio Grande do Norte, uma em São Paulo e outra no Pará. Nenhum paciente, segundo o Ministério da Saúde, preenche a definição de caso suspeito conforme os critérios estabelecidos - febre acima de 38ºC, acompanhada de tosse, dificuldade respiratória, dores de cabeça, musculares e nas articulações.

Além disso, em nenhum dos casos os pacientes têm como procedência o México ou as áreas afetadas nos Estados Unidos e no Canadá, nos últimos dez dias. O Ministério da Saúde ressaltou que, até o momento, não há evidências da circulação do vírus no Brasil. Na Bahia, o secretário da Saúde, Jorge Solla, vai dar uma entrevista coletiva às 11 horas desta terça-feira, 28, para comentar os casos suspeitos no Estado.

No mundo

O ministro mexicano da Saúde, José Angel Córdova, informou que o número de mortos no país pelo gripe suína aumentou para 152. Destas, 20 mortes foram confirmadas pelo contágio do vírus suíno A/H1N1.

Córdova disse na noite da segunda, em declarações à rede Televisa, que somente na segunda-feira se contabilizaram três mortes e que o total de mortes associadas ao surto já é de 152. Declarou ainda que os números podem "variar porque transcorre o processo de confirmação de algumas suspeitas".

Texto ampliado às 9h16 para acréscimo de informações.