Sanofi-Aventis inicia teste em humanos de vacina contra gripe

O laboratório francês Sanofi-Aventis afirmou nesta sexta-feira, 7, que iniciou os testes humanos de sua vacina contra a gripe suína e que solicitou também uma licença suplementar aos reguladores dos Estados Unidos. Outras empresas já começaram testes clínicos recentemente, entre elas a suíça Novartis.

Especialistas do setor estimam que as vendas de vacinas para conter a epidemia da gripe suína provoquem uma chuva de dinheiro para o setor farmacêutico mundial, com bilhões de dólares em ingressos adicionais para o final de 2009 e início de 2010.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou nesta quinta-feira, 6, que as primeiras vacinas contra a gripe suína deveriam estar prontas para aplicação em alguns países a partir de setembro.

A Sanofi-Aventis informou que pediu uma licença suplementar à agência reguladora americana para testar uma vacina que considere uma mutação nos vírus da gripe suína em 2009. Os testes clínicos nos Estados Unidos serão feitos com 2 mil pessoas, para os quais será ministrada uma dose normal da nova vacina e um novo aditivo para reforçar o sistema imunológico.