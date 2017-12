Santa Casa fechou acordo com Caixa por R$ 14 milhões

A Santa Casa fechou um acordo com a Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 16, para a liberação de R$ 14 milhões, que seriam suficientes para o pagamento dos vencimentos de dezembro e da 1ª parcela do 13º salário, atrasados para parte dos funcionários. O valor é referente a um depósito feito como garantia pela Santa Casa anteriormente que, agora, seria trocado por imóveis.

A previsão era de que os benefícios atrasados fossem pagos nesta quarta, mas o depósito não foi feito porque o dinheiro ainda não havia sido liberado para a entidade. A expectativa é de que a verba entre na conta da Santa Casa até amanhã. Nesta quinta-feira, será realizada na Superintendência Regional do Ministério do Trabalho em São Paulo nova audiência entre a direção da instituição e representantes de três sindicatos de trabalhadores. O Sindicato dos Médicos se reuniu nesta quarta com o superintendente Irineu Massaia e decidiu aguardar a liberação da verba sem greve.