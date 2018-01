Santa Casa também suspende realização de exames

Atualizado às 10h

Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade

SÃO PAULO - Apenas os pacientes com consulta marcada conseguem entrar na Santa Casa de Misericórdia, região central da capital paulista, na manhã desta quarta-feira, 23. As pessoas que pretendem ir ao laboratório ou realizar raio X e outros exames são barradas, mesmo que tenham agendado horário. A justificativa da Santa Casa é que não há material para o atendimento.

Do lado externo da Santa Casa, são os seguranças que fazem a triagem das pessoas que chegam ao local. Os pacientes são obrigados a mostrar o comprovante de agendamento de consulta para conseguir entrar.

A estudante Thayná Pereira, de 16 anos, foi barrada na entrada da Santa Casa com o filho Bryan Pereira, de apenas três meses, no colo. Thayná disse que desde que o bebê nasceu frequenta o Hospital São Luís Gonzaga, no Jaçanã, zona norte, e que nunca havia ido à Santa Casa.

Segundo ela, o menino é especial, mas não ainda sabe a deficiência que ele tem. Para descobrir, Bryan precisa realizar um ultrassom craniano. Os médicos do São Luís Gonzaga indicaram à mãe que o levasse à Santa Casa para fazer o exame. Mesmo com a indicação, os seguranças não permitiram a entrada de Thayná e Bryan. Ela disse que foi orientada a retornar em outro dia.