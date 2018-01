Santa Rita do Passa Quatro já vive epidemia de infecção por zika

SOROCABA - Os casos de infecção pelo vírus da zika são cinco vezes mais elevados do que os de dengue, neste ano, em Santa Rita do Passa Quatro, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. A cidade de 26,4 mil habitantes relata 99 casos de zika confirmados por diagnóstico clínico, ante 21 registros identificados de dengue, entre 130 notificações, segundo a Vigilância Epidemiológica local.

As duas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti. Na cidade, a incidência é de 375 casos a cada 100 mil habitantes, o que configura epidemia. Em todo o Estado, até o dia 2 deste mês, foram notificados 1,5 mil casos, o que mostra incidência de 3,4 registros a cada 100 mil habitantes, conforme os dados divulgados nesta terça em boletim do Ministério da Saúde.

De acordo com a coordenadora da Vigilância, Maria Helena Missiato Antunes, a alta incidência do vírus deixou em alerta os moradores. No ano passado, a cidade viveu uma epidemia de dengue, mas ainda não havia a preocupação com o vírus da zika. “A população reage de forma negativa quando os números são divulgados, mas é preciso que os moradores saibam dos casos e colaborem no controle do mosquito. Estamos achando larvas em casas de pessoas que estão doentes”, disse.

Grávida. Entre os portadores do vírus há uma gestante e o caso está sendo acompanhado. A prefeitura iniciou a distribuição gratuita de repelentes para cerca de cem gestantes atendidas pelo sistema público de saúde.

Maria Helena conta que, no ano passado, a cidade sofreu com a falta de água e adotou o racionamento. Muitos moradores fizeram reservas de água em casa, o que contribuiu para a proliferação do mosquito. Em 2015, foram notificados mais de 800 casos e um óbito pela dengue.