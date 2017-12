Santas casas receberão repasse em dobro do Governo de SP

As Santas Casas e hospitais filantrópicos do Estado de São Paulo receberão mais repasses do governo do Estado a partir do ano que vem. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou nesta quarta-feira, dia 11, um programa estadual que prevê investimentos de R$ 535 milhões em complemento dos valores já repassados a essas unidades.

Ao todo, o repasse extra vai beneficiar 117 entidades. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o valor destinado originalmente pelo programa Pró-Santas Casas era de cerca de R$ 222 milhões anuais - a partir do ano que vem o repasse vai mais que dobrar. As santas casas respondem por metade dos atendimentos realizados pela rede pública no Estado.

Na capital paulista, a Santa Casa receberá R$ 4,33 milhões por mês do Estado. E o Hospital Santa Marcelina passará a receber R$ 3,42 milhões. No interior, a Santa Casa de Franca terá R$ 2,31 milhões por mês, em Limeira, a Santa Casa receberá mensalmente R$ 1,93 milhão. Na região metropolitana, a Santa Casa de Suzano irá receber R$ 592 mil todo mês.

Valores. Para definir os valores a serem repassados a cada unidade, a secretaria classificou as santas casas em três tipos: os "hospitais estruturantes", que são aqueles de referência em atendimentos complexos; os "hospitais estratégicos", de médio porte, que servem como retaguarda aos estruturantes, e os "hospitais de apoio", que são os de pequeno porte.

"Além de fortalecer as instituições filantrópicas, esse programa beneficia a população, que poderá contar com mais oferta de exames, consultas e cirurgias", afirma o secretário de Estado da Saúde, David Uip.