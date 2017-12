São Bernardo do Campo investiga 1º morte por gripe suína

A Prefeitura de São Bernardo do Campo, no Grande ABC paulista, está aguardando o laudo dos exames de um paciente que faleceu no último sábado, 18, com suspeita de ter contraído o vírus A (H1N1). Este é o primeiro caso de morte com suspeita de gripe suína registrado na cidade.

A Secretaria de Comunicação do município não divulgou o sexo e a idade da vítima. Na cidade, segundo a secretaria, foram confirmados 13 casos da nova gripe, sendo que dois pacientes ainda permanecem internados.