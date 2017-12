São Caetano do Sul confirma 1ª morte por gripe suína

A Prefeitura de São Caetano do Sul divulgou que um homem morreu nesta quarta-feira, 29, no Hospital Mário Covas, com o vírus da gripe suína. Esse é o primeiro óbito no município e o 58º no País. Na manhã desta quarta-feira, 29, a secretaria de Saúde de Campinas, no interior, havia confirmado a segunda morte na cidade decorrente da Influenza A (H1N1).

A vítima de São Caetano tinha 38 anos e ainda não se sabe se ele viajou ao exterior. De acordo com a prefeitura, o município investiga ainda o caso de uma funcionária de uma creche, de 42 anos, que morreu nesta madrugada no Hospital Santa Cecília, em São Paulo, com suspeita da doença.