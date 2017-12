São Caetano do Sul confirma 2ª morte causada pela gripe A

A Prefeitura de São Caetano do Sul confirmou na tarde desta sexta-feira, 31, mais uma morte causada pela gripe suína. Essa é a segunda morte de moradores da cidade. A vítima era um homem, de 48 anos, que estava internado no hospital particular Edmundo Vasconcelos, já com diagnóstico de gripe A.

Essa e ao menos outras 5 mortes informadas pelas secretarias de saúde do Rio de Janeiro e de Campinas, no interior paulista, não fazem parte da contagem do Ministério da Saúde. No boletim divulgado nesta tarde, consta que até às 8 horas da manhã de quarta-feira, 29, 56 pessoas morreram por causa da nova gripe.

No Rio, foram registradas quatro novas mortes. Campinas confirmou mais um óbito provocado pela doença. Entre as vítimas cariocas está uma grávida, de 24 anos, que morreu nesta quinta-feira, 30; um menino, de 9 anos, que apresentava fator de risco, e morreu no dia 23; um adolescente, de 14 anos, que faleceu no dia 25, e um homem, de 31 anos, que morreu em 24 de julho. O caso de Campinas é de uma mulher de 54 anos que foi internada dia 24 e morreu no dia seguinte. Ela tinha outras doenças que comprometiam o sistema imunológico, como obesidade, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão arterial e era fumante.