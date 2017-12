São José do Rio Preto (SP) registra mais de mil casos de catapora em 2010

A cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, enfrenta um surto de catapora.

O município registrou 1.094 casos da doença entre janeiro e setembro deste ano, segundo a Secretaria Municipal da Saúde. Somente no mês de agosto foram confirmados 574 casos de catapora na cidade. Em todo ano passado, o município registrou 290 casos da doença.

Os números chamam atenção porque em todo Estado foram registrados 2.936 casos até o dia 10 do mês passado. Mesmo assim, a Secretaria Estadual da Saúde mostra que a situação no Estado está sob controle e aponta uma redução anual no número de casos. Em 2007, foram registrados 17.200 casos de catapora; em 2008, 13.500 casos; e em 2009, 7.919 casos.