São José dos Campos confirma terceira morte por dengue no ano

SOROCABA - A Secretaria de Saúde de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, confirmou a terceira morte por dengue no município, na manhã de sexta-feira, 24. A vítima é um homem de 59 anos que, segundo a pasta, teve o quadro de dengue agravado por ser portador do vírus HIV.

A causa da morte foi confirmada por exame em laboratório oficial. Os outros óbitos confirmados são de um homem de 60 anos e de uma mulher de 34 anos. As três mortes ocorreram em menos de um mês.

Em situação de epidemia desde março, a cidade contabiliza 4.015 casos confirmados. A prefeitura anunciou na sexta um conjunto de medidas para enfrentar a doença, entre elas o uso de drones para fiscalizar imóveis fechados, multas a donos de imóveis que mantiverem criadouros e a instalação de uma tenda no Hospital Municipal para atendimento exclusivo de pacientes com dengue.

Na região, agora são seis mortes confirmadas por dengue, além das três de São José, duas em Caraguatatuba e uma em Taubaté. A prefeitura de Jacareí, na mesma região, decretou situação de epidemia, após o registro de 553 casos de dengue. Outras cidades do Vale do Paraíba atingiram o nível epidêmico da dengue: Caraguatatuba, com 2.915 casos; São Sebastião, 1.163; Taubaté, 982, e Lorena, 894.