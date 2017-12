O município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, confirmou nesta segunda-feira, 13, a primeira morte por meningite neste ano. Uma jovem de 22 anos morreu no Hospital Municipal da cidade na última quinta-feira, 9, vítima de meningite viral. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, em 2008, a cidade registrou nove mortes decorrentes da doença.