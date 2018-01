São Paulo confirma que gripe suína matou 69 no Estado

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo informou que o estado tem 69 mortes por gripe De acordo com a nota divulgada pela secretaria, entre os dias 4 e 7 de agosto foram registrados 19 óbitos de pacientes infectados pelo vírus da gripe suína. Dos casos recentes, estão 4 grávidas e 4 crianças.

Segue abaixo as informações de cada paciente:

- Homem, 38 anos, morador da região de Campinas, era portador de cardiopatia crônica;

- Mulher, 29 anos, moradora da Baixada Santista, era portadora de HIV, tabagista e estava grávida;

- Homem, 27 anos, morador da região de São João da Boa Vista, era obeso e hipertenso;

- Criança, 9 meses, do sexo masculino, morador da Capital;

- Mulher, 32 anos, moradora da região de Campinas, era obesa mórbida e tinha diabetes;

- Homem, 56 anos, morador da região de Bauru, era cardiopata e tinha diabetes;

- Criança, 1 ano, do sexo masculino, morador da Grande São Paulo, tinha pneumopatia crônica e broncodisplasia pulmonar;

- Mulher, 31 anos, moradora da região de Taubaté, estava grávida;

- Mulher, 57 anos, moradora da Grande São Paulo, tinha pneumopatia crônica, imunodepressão e era obesa;

- Criança, 1 ano, do sexo feminino, moradora da Grande São Paulo, tinha anemia;

- Homem, 45 anos, morador da região de Campinas;

- Mulher, 63 anos, moradora da região de Campinas, tinha imunodepressão;

- Homem, 51 anos, morador da Capital, tinha diabetes e insuficiência renal;

- Mulher, 44 anos, moradora da Grande São Paulo, tinha bronquite;

- Mulher, 31 anos, moradora da Capital;

- Criança, 7 anos, do sexo masculino, morador da Baixada Santista;

- Mulher, 32 anos, moradora da região de Campinas, gestante. Bebê natimorto;

- Mulher, 20 anos, moradora da região de Campinas;

- Mulher, 21 anos, moradora da Capital, gestante.

Rio

A Secretaria de Saúde do Rio confirmou na noite desta sexta-feira, 7, nove mortes de pacientes infectados pelo vírus A H1N1. Até o momento, são 28 óbitos pela gripe suína no estado. Entre as vítimas estão 3 gestantes, de 20, 22 e 22 anos, e três crianças com idades entre 3 e 4 anos.

Santa Catarina e Paraná

O número de óbitos pelo vírus A H1N1 aumentou nesta sexta-feira, 7. Nesta noite, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou seis mortes pelo vírus A H1N1. Com isso, o número de óbitos no estado chega a 31. A Secretaria de Saúde de Santa Catarina também anunciou na noite de hoje, outras duas mortes pela doença. As vítimas eram mulheres, uma de 52 anos de Celso Ramos e outra de 26 anos de Blumenau.