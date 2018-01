São Paulo fará testes rápidos de HIV nas prisões

São Paulo, 25 - A Secretaria de Estado da Saúde vai oferecer testes rápidos de HIV em unidades prisionais de São Paulo. O objetivo é rastrear eventuais portadores do vírus da Aids e oferecer tratamento gratuito à população privada de liberdade.

Para colocar em prática a ação, o Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids iniciou neste ano a capacitação de profissionais de saúde de 150 Centros de Detenção Provisória (CDPs) e presídios.

Dois treinamentos já foram realizados, para profissionais dos CDPs de São Miguel, Pinheiros e Belém, na capital paulista, e Santo André, Mauá, Osasco, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo e Guarulhos, na região metropolitana. As próximas capacitações irão ocorrer em Ribeirão Preto e Araraquara. As unidades prisionais serão orientadas a oferecer o teste rápido no momento em que o preso der entrada no local.