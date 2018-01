São Paulo promove campanha de teste rápido para HIV no Dia do Homem

São Paulo, 14 - Em mais uma ação do Projeto Homens, o Programa Municipal de DST/Aids realiza nesta sexta-feira, 15, Dia Internacional do Homem, das 9h às 15h, Teste Rápido para Diagnóstico do HIV (TRD), na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP).

Além de saber da sua condição sorológica, as pessoas que passarem por lá receberão orientações sobre HIV/Aids e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST); preservativos e material educativo.

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância da realização do exame para a detecção do HIV e do início precoce ao tratamento, o que pode garantir uma melhor qualidade de vida. Aqueles que tiverem o diagnóstico positivo confirmado serão encaminhados para o atendimento nos serviços municipais especializados em DST/Aids. Segundo o coordenador do Programa Municipal de DST/Aids, Celso Galhardo Monteiro, o CEAGESP é um espaço de grande circulação de pessoas, em sua maioria homens, e uma ótima oportunidade de incentivo ao teste e ao uso do preservativo para essa população.

O Teste Rápido para Diagnóstico do HIV (TRD) é uma metodologia prática e segura que permite saber o resultado em menos de 30 minutos, obedecendo ao sigilo das informações fornecidas pelo usuário, que passa por um "aconselhamento" realizado por profissionais especializados.

A metodologia foi implantada no Município de São Paulo em 2006 e, desde então, cerca de 350 profissionais da saúde foram treinados. Além dos 24 serviços especializados em DST/Aids, 44 Unidades Básicas de Saúde realizam o Teste Rápido. Atualmente, o TRD representa cerca de 35% do total de sorologias realizadas na rede municipal especializada em DST/Aids.

A testagem é gratuita e está disponível nos serviços municipais especializados em DST/Aids, assim como a retirada de preservativos e a realização de testes para Hepatites B e C e outras DST. Informações sobre o local mais próximo de seu trabalho ou residência podem ser obtidas no site da prefeitura.

O Projeto Homens

O Projeto, instituído no fim de 2008, propõe estratégias voltadas à população masculina com o objetivo de ampliar e fortalecer a importância da prevenção às DST/HIV/Aids - uso do preservativo - e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce.

Agentes de prevenção do projeto realizam ações cotidianas em espaços de concentração majoritariamente masculina, como em estádios de futebol, buscando trabalhar, com uma linguagem própria ao gênero, o cuidado com a saúde do homem.

Segundo o último Boletim Epidemiológico do Município de São Paulo, entre os anos de 1980 e 2000 foram diagnosticados 6.449 casos de Aids em homens acima de 13 anos que fazem sexo com mulheres, o que representou 17,9% do total de casos diagnosticados.

Serviço

"Campanha de prevenção e diagnóstico rápido do HIV"

Data: sexta-feira, 15 de junho de 2011

Horário: das 9 às 15 horas

Local: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (CEAGESP)

Endereço: Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, Vila Leopoldina, São Paulo