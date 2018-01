São Paulo promove mutirão de exames para mulheres em maternidade estadual

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo promove nesta sexta-feira, 13, um mutirão de exames preventivos, vacinação e palestras educativas na maternidade estadual Interlagos, zona sul da capital.

Entre 8 e 17 horas, o ambulatório da unidade aplicará vacina dupla adulto e contra a gripe para gestantes, além de oferecer exames de mamografia, ultrassom obstétrico e pélvico, papanicolau, dextro (para detecção do diabetes), aferição de pressão arterial e IMC (índice de massa corpórea).

Para os exames de mamografia e ultrassom, será necessário apresentar pedido médico, além de fazer agendamento prévio até esta quinta-feira, 12.

Às 14 horas um grupo de voluntariado do hospital, o Instituto Novidade de Vida, realizará oficina de artesanato e fará distribuição de livros para crianças e adultos, além de levar até o local um coral com seis vozes e uma bailarina para o evento que espera um público de cerca de 500 pessoas.

Haverá, ainda, outras atividades no dia do evento, como o "Mama Amiga", com autoexames da mama, o "Saúde Bucal", com palestra sobre cuidados com a boca, e o "Cantinho da Criança", onde os Jovens Acolhedores desenvolverão atividades com as crianças enquanto as mães realizam os exames e participam da palestra.

Serviço:

Hospital e Maternidade Interlagos

Data e horário: 13 de maio, das 8 às 17 horas

Local: Ambulatório do Hospital

Endereço: R. Guaiuba, 312 - Cidade Dutra

Fones para agendamento (ultrassom e mamografia): 5666-7754 e 5667-3841