São Paulo prorroga vacinação contra a gripe

São Paulo, 12 - A campanha de vacinação contra a gripe, que terminaria nesta sexta-feira, 13, foi prorrogada até a sexta-feira da próxima semana, dia 20 de maio, no Estado de São Paulo, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde.

Desde o dia 25 de abril, 3,7 milhões de paulistas, entre idosos, gestantes e crianças entre 6 e 23 meses de idade, foram imunizados. Entre os três grupos principais definidos para a vacinação deste ano, as gestantes ainda apresentam menor adesão.

Segundo balanço da Secretaria, receberam a vacina até agora 221,1 mil mulheres grávidas, o que representa 39,3% do total. Entre os idosos com 60 anos ou mais foram imunizados 2,7 milhões de pessoas, ou 54,9%. Também tomaram uma dose da vacina 535,9 mil crianças entre 6 e 23 meses de idade, o que representa cobertura de 59,4%.

Os postos de saúde abrem das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Na capital, as salas de vacina do Instituto Pasteur (avenida Paulista, 393) e dos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda funcionam das 8h às 20h, inclusive aos sábados e domingos. O hospital estadual Emílio Ribas (avenida Dr. Arnaldo, 156, Cerqueira César) vacinará das 7h às 17h.

Nos outros Estados ainda não há informação sobre prorrogação da campanha, embora o Ministério da Saúde recomende que a campanha seja estendida nos locais onde a meta de imunização não tenha sido atingida.