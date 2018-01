São Paulo recebe 'Parada do Bem-Estar' na semana que vem

SÃO PAULO - Para comemorar o Dia Nacional da Saúde, na próxima quinta-feira, será realizada em São Paulo a 'Parada do Bem-estar'.

De 2 a 6 de agosto, serão oferecidas gratuitamente mais de dez terapias corporais e sessões de pilates, entre outras atividades. Com o objetivo de despertar a população para cuidar do corpo e dedicar alguns momentos do dia para pensar na importância do bem-estar, um grupo de profissionais da área de saúde fará os atendimentos e dará orientações personalizadas.

Quem quiser participar deve agendar um horário (disponível entre 6h e 21h). O evento será realizado no Khora - Centro de Bem-estar, localizado na Rua Gaivota, 1.447, em Moema, zona sul da capital.

Os interessados podem obter mais informações no site (www.khora.com.br) ou pelos telefones: (11) 5093-6325 ou 5093-7766.

As informações são do Jornal da Tarde.