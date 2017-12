São Paulo recruta voluntários para testar vacina contra gripe A

São Paulo começou nesta terça-feira, 19, a recrutar voluntários para testar a vacina que será produzida no País pelo Instituto Butantã contra o vírus da Influenza A (H1N1), mais conhecida como gripe suína. São necessários 400 candidatos. Desde que o anúncio foi feito, cerca de 50 pessoas por dia ligam para o Butantã, um dos três locais em que é possível se inscrever para os testes.

São procuradas pessoas entre 18 e 50 anos, de ambos os sexos, com boa saúde, sem doenças crônicas e que não tenham contraído o H1N1. Assim, serão aplicados testes sorológicos nos candidatos, para averiguar se eles ainda não tiveram a doença, além de exames sanguíneo e urinário. Grávidas não podem participar.

A pesquisa vai durar cerca de dois meses. Serão avaliadas a eficácia, tolerância e segurança de 13 grupos de vacinas contra o vírus da gripe A. O que varia em cada uma delas é a concentração de antígeno viral (matéria-prima) e adjuvante, uma substância que potencializa o poder imunizante da vacina. A fórmula desenvolvida pelo Butantã foi feita a partir de antígeno importado.

Alexander Precioso, diretor médico de ensaios clínicos do Instituto Butantã e coordenador geral do estudo, diz que o vírus usado nas fórmulas das vacinas em teste é do tipo inativado (morto) e não produz contra indicações diferentes das clássicas registradas por outras vacinas, como vermelhidão na área de aplicação, dores no corpo e febre.

A vacina escolhida a ser produzida pelo Butantã será a que conseguir associar mais segurança com alta capacidade de imunização. Mas Precioso explica que não dará tempo de aplicá-la neste inverno, época em que o vírus circula com mais intensidade.

Adesão

A adesão ao estudo não é remunerada porque o pagamento é proibido por lei. Quem for escolhido receberá vale-transporte e lanche. Interessados podem se inscrever pelos telefones: 0800-701-2850, (11) 3069-8833 e (11) 3091-9241. O estudo será conduzido pelo Centro de Pesquisa do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), Centro de Pesquisa do Hospital Universitário da USP e Instituto Butantã. As informações são do Jornal da Tarde.