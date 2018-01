São Paulo sediará feira ibero-americana de ciência

O Estado de São Paulo sediará nos próximos dias 23 a 27 de outubro a Feira Ibero-americana da Ciência, Tecnologia e Inovação (Empírika 2012).

Com o lema “Porque a ciência está em toda parte”, a programação do evento internacional de divulgação científica contará com uma série de atividades, que serão realizadas nas cidades de São Paulo, Campinas e Vinhedo.

Em São Paulo, a feira – que terá um espaço para apresentação de ações e iniciativas de instituições científicas e tecnológicas e realização de atividades científicas, artísticas e culturais – ocorrerá nos dias 23 a 25 de outubro no Expo Barra Funda, em conjunto com a Feira Tecnológica do Centro Paula Souza (Feteps). Nos dias 26 e 27 de outubro, a Empírika será realizada em Vinhedo.

A parte científica do evento, o 2º Seminário Internacional Empírika – Comunicação, Divulgação e Percepção de Ciência e Tecnologia (C&T), será nos dias 26 e 27 de outubro na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Evento itinerante realizado a cada dois anos, a Empírika foi lançada em 2010, na Espanha, abrindo as comemorações dos 800 anos da Universidade de Salamanca – com a qual a FAPESP possui um acordo de cooperação para o desenvolvimento de projetos de pesquisa conjuntos entre pesquisadores e estudantes de pós-graduação do Brasil e do país ibérico.

O objetivo do evento é se tornar um fórum bienal para o intercâmbio de conhecimentos e experiências sobre ciência, tecnologia e inovação entre os países que compõem a Ibero-América.

Idealizada e criada pelo Centro de Estudos da Ciência, Cultura Científica e Inovação (Fundação 3CIN) da Espanha, a primeira edição da feira teve a participação de 32 instituições de seis países e recebeu mais de 33 mil visitantes, além das mais de 52 mil visitas em seu site durante os dez dias de realização do evento.

Depois do Brasil, que sediará a primeira edição do evento fora de seu país de origem, a feira deverá ser realizada em 2014 no México e em 2016 na Colômbia, retornando em 2018 para a Espanha no encerramento das comemorações dos 800 anos da criação da Universidade de Salamanca.

No Brasil, o evento é organizado e promovido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) da Unicamp. “A feira deverá ter tanto atividades voltadas para despertar o interesse especialmente dos jovens pela ciência, como também por desafios, espetáculos de teatro, palestras, debates e atividades interativas”, disse Carlos Vogt, coordenador do Labjor e da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), à Agência FAPESP.

Uma das novidades da edição brasileira da feira de ciências será a Pólis Empírika. Uma “cidade virtual do conhecimento” formada pela reprodução de partes de uma cidade real e por outras fictícias, na Pólis Empírika os visitantes percorrerão os diversos ambientes e dimensões da cidade e participarão de atividades propostas em alguns dos espaços.

Partes e atividades da feira em São Paulo e Vinhedo estarão inseridas na cidade virtual de forma a possibilitar que visitantes de outras cidades, estados e países possam visitá-las na plataforma web. “A Pólis Empírika deverá permanecer no ar até 2018, passando por modificações ao longo do tempo”, disse Vogt.

Outros destaques da programação do evento são o “Café ComCiência”, que reunirá especialistas para debater sobre ciência, tecnologia e inovação e contemporaneidade, e a mostra “Ciência Encena”, que será composta por espetáculos teatrais que ilustram fatos da vida cotidiana de filósofos e cientistas.

A programação científica será constituída por palestras, mesas-redondas e apresentações de trabalho sobre experiências em divulgação, comunicação e percepção pública da ciência.

“A feira se insere nas ações de comunicação da ciência que têm a finalidade de despertar na sociedade em geral e, especialmente, nos jovens, a empatia em relação ao conhecimento científico”, explicou Vogt.

A FAPESP apoia a realização e participará da feira, em São Paulo, onde terá um estande em que divulgará suas principais ações e programas de apoio à pesquisa no Estado de São Paulo.

A entrada para todas as atividades da feira é franca. Não é necessário se inscrever para participar do evento.

Mais informações: www.empirika.org/pt.