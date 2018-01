São Paulo tem feira de adoção de cães e gatos neste sábado

SÃO PAULO - Cães e gatos esperam ansiosos por um dono na feira de adoção do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de São Paulo, que será realizada neste sábado, 17. São 260 cachorros e 90 gatos vacinados, esterilizados e tratados contra vermes, pulgas e carrapatos, prontos para serem levados para casa. Os bichos têm ainda um microchip, que permite a localização dos animais em caso de perda.

Quem quiser adotar um animalzinho de estimação deve levar uma guia para os cães e uma caixa de transporte para os gatos, além de documentos de CPF, RG e comprovante de residência. A taxa para adoção é de R$ 15,25 e o Registro Geral do Animal (RGA) é emitido na hora.

Para atrair o público para a feira, o CCZ organizou uma festa, a Sercãoneja, com direito a desfile de animais em estilo sertanejo, recreação para crianças e show com as duplas sertanejas David & Maciel e Di Biase & Gabriel. A entrada é gratuita.

A Sercãoneja acontece neste sábado, das 10h às 16h, no CCZ, na Rua Santa Eulália, 86, em Santana, zona norte da capital, próximo ao Metrô Carandiru.

Mais informações sobre adoção na cidade de São Paulo estão no site do Programa de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos, da Coordenação de Vigilância em Saúde (Covisa), no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/probem. Nessa página, também é possível conferir fotos dos animais disponíveis para adoção. O telefone do CCZ é (11) 3397-8920.