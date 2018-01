Satélite capta ondas de tsunami quebrando geleira na Antártida

Imagens de satélite mostram que o tsunami ocorrido em março no Japão teve impacto até na Antártida.

Nas fotos, feitas pelo satélite Envisat da Agência Espacial Europeia, é possível ver as ondas do tsunami arrancando pedaços da geleira Sulzberger, distante 13.000 km do epicentro do tremor.

Embora tenham chegado a no máximo 30 cm de altura, as ondas foram suficientes para enfraquecer a geleira, que ficou estável por 46 anos.

O maior pedaço de gelo que se desprendeu era do tamanho da ilha de Manhattan, em Nova York.