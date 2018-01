Satélite da Nasa tem lançamento remarcado para 4 de março

SÃO PAULO - O satélite Glory, da Nasa, está previsto para ser lançado nesta sexta, 4 de março. Problemas técnicos com o equipamento de suporte terrestre do veículo de lançamento Taurus XL levou ao adiamento do lançamento original, em 23 de março. Os problemas já foram solucionados.

A partida do dia 4 de março, na Base de Vandenberg, Califórnia, está marcada para às 07h09 (horário de Brasília), com uma janela de 48 segundos para o lançamento. A separação do satélite ocorrerá 13 minutos após o lançamento.

As informações da missão da Glory permitirá aos cientistas entender melhor como o sol e partículas minúsculas da atmosfera, chamadas aerossóis, afetam o clima da Terra.

A Nasa Television cobrirá do lançamento a partir das 5h30. A cobertura será transmitida ao vivo pelo site da agência.