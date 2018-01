Satélite Glory é lançado mas não entra em órbita

SÃO PAULO - O satélite Glory foi lançado nesta sexta-feira, 4, a bordo do foguete Taurus XL. No entanto, o foguete não conseguiu entrar em órbita como o previsto. Segundo a nota de esclarecimento da Nasa, leituras indicaram que um escudo protetor não se desprendeu no momento previsto após o lançamento.

A Nasa criou uma comissão para investigar as causas da falha no lançamento, que já havia sido adiado duas vezes antes desta sexta-feira.

O satélite permitiria aos cientistas entender melhor como o sol e partículas minúsculas da atmosfera, chamadas aerossóis, afetam o clima da Terra. O Glory se juntaria a uma frota de satélites de observação chamada de Constelação da Tarde ou "A-train". Esse grupo, que inclui as naves Aqua e Aura, se mantém muito próximo entre si.

Originalmente aprovado em 2005, o satélite foi desenvolvido por uma equipe de engenheiros e cientistas de várias instituições industriais, governamentais e acadêmicas do país. A sonda chegou à Base de Vandenberg no dia 11 de janeiro, após uma viagem que cruzou os EUA, originada da Corporação de Ciências Orbitais, em Dulles, Virgínia.