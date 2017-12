Saúde abordará pessoas nas ruas de SP para alertar sobre drogas, álcool e fumo

SÃO PAULO - A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Referência em Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod) promove a partir desta quarta-feira, 15, ações nas ruas da capital paulista para alertar a população sobre o risco do uso de drogas, álcool e tabaco e para encaminhar pacientes a tratamento.

A abordagem vai ocorrer também nos dias 29 de setembro e 6 de outubro, em locais de grande circulação de pessoas, das 9h às 15h. Além da distribuição de material informativo, haverá aplicação de testes rápidos para identificar o grau de dependência das pessoas. Aquelas com maior risco serão orientadas a procurar acompanhamento especializado em uma unidade de saúde.

Um dos testes a ser utilizados será o Assist (Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening), de padrão internacional, que consiste em um questionário para identificar rapidamente o perfil do uso de substâncias psicoativas. Os fumantes também serão submetidos a um exame de monoximetria, que mede o nível de monóxido de carbono expirado.

"Esse tipo de prevenção é fundamental para que possamos minimizar as consequências que essas substâncias trazem à saúde e à vida social e profissional dos usuários. Por meio desse contato direto, verificamos que muitos participantes não têm noção do próprio grau de envolvimento com diversas substâncias psicoativas, temos oportunidade de orientar e, quando necessário, encaminhar para atenção especializada", explica a diretora do Cratod, Marta Ana Vaz.

Ações de rua contra as drogas:

15 de setembro - Em frente ao teatro Teatro da Universidade Católica de São Paulo (PUC)

29 de setembro - Praça da República

6 de outubro - Praça da Bandeira