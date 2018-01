Saúde abre inscrições para concurso do mais belo idoso de SP

SÃO PAULO - A Secretaria da Saúde de São Paulo está com inscrições abertas, até o dia 30, para o concurso do Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG) que vai eleger, em agosto, o mais belo idoso da capital.

Os idosos também podem se inscrever até esta sexta-feira, 16, para cursos gratuitos sobre envelhecimento saudável criados pelo Hospital das Clínicas (HC) da FMUSP, que também serão realizados no próximo mês.

As inscrições para o 'Mister Terceira Idade' devem ser feitas na sede do IPGG, de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. É preciso apresentar documento de identidade comprovando idade mínima de 60 anos. Em 2009, foram 77 inscritos.

O vencedor do concurso será conhecido no dia 5 de agosto, às 14 horas. Também serão premiados idosos nas categorias Beleza, Elegância, Simpatia, Sorriso e Timidez. O evento é uma homenagem ao Dia dos Pais.

A seleção dos 25 finalistas acontecerá no dia 2 de agosto, às 12 horas. Nos dias 3 e 4 de agosto, eles participarão de um ensaio para a grande final do dia 5. O CRI/IPGG fica na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 34, em São Miguel Paulista.

Oficinas do HC

Os cursos gratuitos de inclusão digital, alimentação, atividade física, dinâmicas de grupo, aquarela, dança e expressão corporal fazem parte da programação e terão início em 2 de agosto no HC.

Segundo o professor titular da Disciplina de Geriatria da Faculdade de Medicina da USP, Wilson Jacob, o objetivo é ampliar o conceito de envelhecimento saudável. "As oficinas da Universidade Aberta para o Envelhecimento Saudável são semestrais. Nelas, os idosos são preparados para melhorar sua qualidade de vida e também para disseminar o que foi aprendido", explica Jacob, que também é responsável pelo Serviço de Geriatria do HC.

Para esta edição, são oferecidas 60 vagas. Para participar, os idosos precisam estar com o acompanhamento médico em dia e apresentar qualquer documento com foto no Serviço de Geriatria do HC. As inscrições podem ser feitas até esta sexta, das 8h às 15h, no Espaço Propes (Programação de Envelhecimento Saudável) do hospital, na Rua Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, Cerqueira César.