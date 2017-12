Saúde alerta contra uso indiscriminado de colírios em tempo seco

BRASÍLIA - O uso indiscriminado de colírios, que ocorre sobretudo em períodos de baixa umidade - como os que têm sido registrados na maior parte do País -, pode provocar consequências sérias para a visão e até mesmo cegueira. Por isso, o medicamento deve ser utilizado apenas quando prescrito por um especialista.

De acordo com o Ministério da Saúde, os olhos, assim como a pele, são órgãos que ficam expostos e, por essa razão, sofrem com as mudanças climáticas. O calor e o tempo seco podem provocar sensações desconfortáveis, como vermelhidão e irritação.

Entretanto, o uso de qualquer tipo de medicamento - como lubrificantes oculares - não é recomendado sem orientação médica. Os colírios com antibióticos, por exemplo, se usados de forma crônica e irregular, podem causar mutações de bactérias, que se tornam mais resistentes ao remédio.

A orientação vale, ainda, para colírios que servem para clarear a esclerótica (parte branca do olho), já que um dos efeitos colaterais é o aumento da pressão arterial. Cremes e pomadas para os olhos também devem aplicados apenas se indicados por um médico.