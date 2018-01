Saúde confirma mais 3 casos de gripe suína; agora são 14

O Ministério da Saúde divulgou na noite desta quinta-feira, 28, um novo boletim sobre ocorrências de gripe suína no Brasil com a confirmação de mais três casos, todos em São Paulo. Com isso, o número de casos de Influenza A (H1N1) no Brasil sobre para 14. De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, os três novos casos são de pessoas que retornaram dos Estados Unidos nos últimos dias.

Nesta tarde, o Ministério tinha confirmado um outro caso, em Santa Catarina, em que a pessoa infectada também havia retornado dos Estados Unidos. Já ocorreram casos de contaminação pelo vírus de Influenza A (H1N1) nos seguintes estados: São Paulo (06), Rio de Janeiro (04), Santa Catarina (02), Minas Gerais (01) e Rio Grande do Sul (01).

Na nota, o Ministério da Saúde reafirmou que considera que não há evidências de sustentabilidade de transmissão do vírus de pessoa a pessoa.