Saúde confirma morte por dengue hemorrágica no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Espírito Santo confirmou, na última quinta-feira, 05, a primeira morte causada por febre hemorrágica da dengue em 2009 no Estado. A vítima era moradora do município de Serra e faleceu no dia 28 de fevereiro. Veja também: Há risco de surto de dengue em quatro Estados, diz Temporão Balanço indica queda de 40% nos casos de dengue do País Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 De acordo com a secretaria, existem outros cinco casos suspeitos de óbito causados pela forma hemorrágica da doença. Os resultados conclusivos dos exames, que estão em andamento, sairão em até 90 dias. Nesses casos foram necessários exames mais complexos, realizados fora do Espírito Santo, em função de que as características clínicas não são suficientes para a confirmação da doença. O número total de notificações de dengue até o dia 22 de fevereiro deste ano, que corresponde à oitava semana epidemiológica do ano, é de 9.291. Os municípios com maior número de casos são Nova Venécia, com 1.385, Vila Velha (1.161), Serra (1.053), Baixo Guandu (975) e Montanha (863).