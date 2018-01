Saúde da BA confirma 9 mortes por dengue este ano

Mais 9 mortes por dengue hemorrágica foram confirmadas nesta segunda-feira, 2, pela Secretaria de Estado da Saúde da Bahia. Todas as mortes foram registradas neste ano, sendo a última no município de Ipiau. A secretaria não soube informar quando aconteceu a morte. Outros três casos foram confirmados em Itabuna, quatro em Porto Seguro e um em Jequié. Especial: entenda a dengue e veja o balanço de 2008 Neste domingo, 1º, mais uma suspeita de morte pela dengue hemorrágica foi registrada em Feira de Santana. De acordo com a secretaria, no próprio hospital o exame para a doença acusou negativo, mas amostras foram encaminhadas para o Laboratório Central e devem ficar prontos em 10 dias. Uma outra criança também teria morrido em Itabuna neste domingo, com suspeita de dengue clássica. Exames também serão feitos no Lacen.